Imobiliária de Buffett tem 38 propriedades acima de um milhão no Porto

A Berkshire Hathaway HomeServices Portugal Property, imobiliária que junta a empresa do bilionário Warren Buffett e a Portugal Property, inaugurou este sábado, 23 de novembro, o novo escritório no Porto. A empresa anuncia 38 imóveis com preços superiores a um milhão de euros na zona da Invicta.





Segundo o site Idealista, especializado em imobiliário, a empresa conta com um portefólio de cerca de 500 imóveis na zona do Porto, muitos dos quais com preços superiores a um milhão de euros.

Na apresentação à imprensa, o diretor regional da imobiliária, Zaid Abood, indicou que entre as propriedades em carteira inclui-se um edifício no centro da cidade com um preço de mais de nove milhões de euros. Este imóvel não se encontra listado no site da imobiliária.

"O Porto é uma cidade apaixonante e muito atrativa para investimento estrangeiro e nacional. A abertura do nosso escritório como Berkshire Hathaway HomeServices Portugal Property nesta cidade testemunha a nossa dedicação ao mercado portuense e o conhecimento que temos das suas potencialidades", refere, citado no comunicado, Michael Vincent, CEO da Berkshire Hathaway HomeServices Portugal Property.

Já Zaid Abood sublinha que "as mais recentes estatísticas demonstram claramente as potencialidades do Porto enquanto destino para investimento imobiliário e permitem olhar para o futuro com otimismo".

No site da empresa, a propriedade mais cara listada no Porto é um conjunto de dois prédios degradados na zona da Ribeira com uma área de mais de 2.000 metros quadrados e com um projeto para a construção de um hotel com 51 quartos. O valor pedido é de 5,5 milhões de euros.

Um outro edifício, entre a Rua das Flores e a Ribeira, custa 4,5 milhões de euros e está a ser remodelo para funcionar como um hotel boutique com 11 quartos. Na Foz do Douro, uma mansão está para venda por 2,94 milhões de euros.

A Berkshire Hathaway HomeServices Portugal Property conta com sete escritórios em Portugal. O escritório no Porto, situado na Rua de Santa Catarina, arranca com sete agentes.