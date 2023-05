Fornecedor de calçado vietnamita da Nike e da Adidas despede 6.000 em junho

Um dos maiores fabricantes de calçado vietnamita, fornecedor da Nike e Adidas e que já cortou vários milhares de empregos em 2023, vai despedir 6.000 trabalhadores a partir de junho devido à queda das encomendas, foi hoje anunciado.

Segundo meios de comunicação social estatais, o país comunista do Sudeste Asiático, um dos maiores exportadores mundiais de têxteis, calçado e mobiliário, está a sofrer com a crise do custo de vida que afeta os seus clientes ocidentais, que estão a consumir menos do que antes.

Cerca de 6.000 empregados permanentes da PouYuen Vietnam, propriedade do tailandês Pou Chen, vão perder o emprego a partir do final do próximo mês, informou a empresa às autoridades, segundo o VNExpress.

"Este será o maior despedimento desde que a PouYuen iniciou as suas atividades na cidade de Ho Chi Minh em 1996", referiu a imprensa estatal.

A PouYuen é o maior empregador da cidade de Ho Chi Minh, a capital económica do sul do país, com cerca de 50.000 empregados.

Em fevereiro, a empresa já despediu cerca de 3.000 trabalhadores efetivos e outros 3.000 trabalhadores temporários não viram os seus contratos renovados.

No final do ano passado, a PouYuen obrigou 20.000 trabalhadores a uma licença forçada, numa base rotativa, para partilhar o pouco trabalho que restava.

No primeiro trimestre de 2023, um terço dos locais de produção da cidade de Ho Chi Minh registou uma diminuição da mão-de-obra, de acordo com um inquérito municipal.

O abrandamento afetou principalmente as indústrias do calçado, do vestuário, da construção e da transformação de alimentos, segundo as autoridades.

Mais de 630.000 pessoas perderam o emprego ou viram o seu horário de trabalho reduzido em 2022, de acordo com o Ministério do Trabalho do Vietname.