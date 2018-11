Accionistas da Cimpor aprovam aumento de capital

A proposta apresentada pela InterCement Austria Holding, a maior accionista da Cimpor, para o aumento do capital social da cimenteira portuguesa foi aprovada esta terça-feira "sem votos contra", adiantou ao Negócios fonte oficial do grupo, sem adiantar mais pormenores.





A Cimpor realizou esta terça-feira uma assembleia geral extraordinária com um único ponto na ordem de trabalhos, deliberar sobre o aumento do capital social da sociedade de 672 milhões de euros para até 1,55 mil milhões, mediante a emissão de até 2.609.207.729 novas acções.





A operação previa duas tranches, uma das quais a entrada em espécie, no montante de 700 milhões de euros, a subscrever e realizar exclusivamente pela InterCement Austria Holding, sendo a entrada em espécie constituída pelo crédito accionista referente às prestações suplementares efectuadas em Dezembro de 2017. Uma proposta que foi aprovada.





Estava ainda prevista a possibilidade de os restantes accionistas participarem na operação para não verem diluídas as suas posições, através de entradas em dinheiro, no montante máximo de 187,1 milhões de euros. Fonte oficial do grupo não esclareceu se algum dos accionistas minoritários acorreu à operação.





O aumento de capital poderia assim chegar a um máximo de 887,1 milhões de euros, sendo que apenas com a aprovação das entradas em espécie a cimenteira elevará o seu capital social a 1.372 milhões de euros.



A InterCement Austria detém actualmente 78,21% da cimenteira portuguesa, mas no total o grupo InterCement controla 97,1% da empresa.