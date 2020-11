Água Monchique investe 8,5 milhões, contrata mais 25 pessoas e aumenta salários

Aquando da chegada da pandemia a Portugal, a Sociedade da Água de Monchique (SAM) anunciou um investimento de 8,5 milhões de euros na duplicação da sua capacidade de engarrafamento da produção, passando dos 70 milhões para 140 milhões de litros anuais.

Um investimento que lhe permitiria "disputar a liderança do mercado das águas minerais em Portugal", prevendo, nessa altura, que iria fechar 2020 com uma faturação da ordem dos 15 milhões de euros, o que, a concretizar-se, significará um aumento de 60% face à registada no ano anterior.

E "como forma de reconhecimento pelo altruísmo e pela coragem demonstrada por todos os colaboradores", decidiu, então, também reforçar todos os vencimentos dos trabalhadores em 10%.

Esta quarta-feira, 18 de novembro, a SAM avançou que, tendo chegado à pandemia com 40 trabalhadores, está em fase de recrutamento, devendo fechar 2020 com mais 25 profissionais face ao final do ano passado.

"Continuamos neste momento a reforçar as nossas equipas com o recrutamento de mais seis pessoas, a juntar a um grupo de mais 19 que temos vindo a contratar ao longo do ano para reforçarmos a nossa capacidade de resposta ao aumento das solicitações do mercado. Iniciamos 2020 com 40 colaboradores. Em dezembro seremos 65", promete Vítor Hugo Gonçalves, CEO da SAM, empresa que explora a concessão pública de água mineral de Monchique desde 16 de dezembro de 1992.