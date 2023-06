Airbus Atlantic abre candidaturas para formação remunerada e quer recrutar 100 pessoas

A Airbus Atlantic vai lançar cinco cursos de formação ao longo do ano, nos quais vai receber um total de uma centena de pessoas. Os alunos vão receber uma bolsa de formação mensal de 720 euros e, no final, os que obtiverem melhor classificação poderão assinar contratos de trabalho com a fabricante de material aeronáutico."Até ao final de 2023, irão abrir cinco novos cursos de formação, cada um com cerca de 20 formandos, e com uma duração de quatro meses", informa a empresa em comunicado.Os cursos de formação especializada decorrem em parceria com o CENFIM - Centro de Formação Profissional da Indústria Metalúrgica e Metalomecânica e no final dos quatro meses de aprendizagem (três no CENFIM, seguidos de um mês na Airbus Atlantic) "os formandos bem-sucedidos terão adquirido todas as competências necessárias para desempenharem as suas tarefas e ser-lhes-á proposto um contrato sem termo com a Airbus Atlantic", acrescenta a companhia.A fabricante instalada em Santo Tirso garante ainda que "continua a recrutar para atingir o objetivo a médio prazo de acrescentar 250 postos de trabalho altamente qualificados aos atuais 170". Para já, o objetivo é "recrutar 100 colaboradores até ao final do ano".Os perfis atualmente procurados pela empresa, além dos que serão formados nos cursos, são para as funções de "Operadores de Montagem, Inspetor(a) e Técnico(a) de Qualidade, Manager, entre outros".A Airbus reafirma ainda o "compromisso total com Santo Tirso", e por isso a prioridade será recrutar "nesta área geográfica, embora estejamos preparados para receber candidatos e formandos de qualquer local".Além da formação paga na totalidade pela Airbus Atlantic, a empresa disponibiliza um autocarro gratuito desde a estação ferroviária da Trofa até à unidade de produção de Santo Tirso, "entre outras vantagens, inerentes a cada função".A Airbus Atlantic Portugal produz peças para as famílias Airbus A320 e A350, incluindo secções da fuselagem frontal, painéis e molduras para a porta de carga da família A320 e painéis para a fuselagem frontal da família A350.