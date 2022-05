Airbus investiu 69 milhões em Portugal no ano passado

O vice-presidente da Airbus para o sul da Europa e Israel disse esta terça-feira à Lusa que o investimento em 2021 foi de 69 milhões de euros e que a produção da Stelia Aerospace (Santo Tirso) já arrancou."O forte desenvolvimento" das atividades Stelia Aerospace Portugal e do centro Airbus Global Business Services (GBS) no mercado português "permitiu à Airbus aumentar o investimento global em Portugal" numa média de 16% ao ano "nos últimos quatro anos", afirmou César Sanchez, em resposta por escrito a questões da Lusa.Em 2021, o total investido pela Airbus no país foi de "69 milhões de euros".O responsável destacou que a fabricante aeronáutica tem investido "em capacidades fortes e avançadas no país, posicionando Portugal como um 'key player'" do modelo industrial da Airbus."Portugal está a bordo de todos os programas comerciais da Airbus", tal como está "ativo numa vasta gama de atividades", além de que todas as divisões da fabricante são abastecidas em Portugal.Questionado sobre a fabricante de aeroestruturas Stelia Aerospace, unidade de montagem em Santo Tirso, no distrito do Porto, César Sanchez disse que a produção já arrancou."Graças ao apoio das autoridades portuguesas, a Stelia Aerospace Portugal está bem encaminhada. A produção já começou com cerca de 100 pessoas contratadas e a trabalhar nas novas instalações", adiantou o vice-presidente da Airbus para o sul da Europa e Israel."Este projeto prevê, a médio prazo, a criação de mais de 250 postos de trabalho", sendo que o local terá uma área de 25.000 metros quadrados."A Stelia Aerospace Portugal faz parte de um sistema industrial coerente e integrado", referiu.O objetivo "é desenvolver uma forte competência no fabrico de aeroestruturas em Portugal, de forma a complementar a nossa estratégia e 'footprint' industrial global, e contribuir para a nossa competitividade", sublinhou.Questionado sobre se a Airbus admite outros investimentos no mercado português nos próximos três anos, César Sanchez salientou que, "ao longo dos anos", a fabricante "tem contribuído para a economia local por via do desenvolvimento" da cadeia de abastecimento do grupo."Apesar do difícil contexto económico, a Airbus reiterou repetidamente o seu compromisso com Portugal, investindo na área industrial e empresarial regional de Portugal através da Stelia Aerospace Portugal e do centro Airbus Global Business Services", sublinhou."Este compromisso continuará a trazer benefícios mútuos tanto para Portugal como para a Airbus nos próximos anos, nomeadamente através da criação de empregos domésticos adicionais em todo o setor", rematou.Sobre o tema de eventuais atrasos na entrega de aeronaves, o responsável escusou-se a fazer comentários, uma vez que o grupo não comenta "elementos contratuais" em relação aos seus clientes.A Airbus é o patrocinador Platinum da nona edição dos AED Days 2022, o principal evento do 'cluster' de aeronáutica, espaço e defesa português, que se realiza em Oeiras entre hoje e 27 de maio.Atualmente, a Airbus tem cerca de 30 fornecedores portugueses, representando um volume de compras diretas de cerca de 65 milhões de euros por ano.O grupo é responsável por mais de 1.100 empregos em Portugal gerados diretamente pelo negócio da Airbus, além de mais de 4.000 empregos indiretos.