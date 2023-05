Alemães do grupo ZF estudam venda de fábricas em Portugal e Galiza

O grupo alemão ZF, terceiro maior fabricante mundial de componentes automóveis, estará a estudar a venda das suas fábricas em Portugal e na Galiza, avança esta quarta-feira o jornal Faro de Vigo. A publicação galega indica que o conglomerado germânico já terá contratado o Citigroup para estudar a operação.



Em causa estão três unidades de produção na Galiza, situadas em Vigo, Porriño e O Caramuxo, e as fábricas portuguesas de Vila Nova de Cerveira e Ponte de Lima, onde conta com duas unidades.





O grupo ZF empregava no final do ano passado aproximadamente 1.600 pessoas em Portugal, um número, ainda assim, inferior ao "pico" alcançado em 2019, antes da pandemia, quando chegaram a contar com dois milhares de trabalhadores. Na Galiza, o grupo alemão conta com 550 trabalhadores.De acordo com o Faro de Vigo, a operação está ainda em fase de estudo e poderá não avançar. O jornal adianta, contudo, que entre os potenciais interessados estaria um grupo de capital chinês, que poderá comprar a totalidade ou apenas parte deste portefólio.O valor pretendido pelas fábricas rondará os três mil milhões de euros.O grupo alemão instalou-se em Portugal em 1992, com uma fábrica em Vila Nova de Cerveira para a produção de volantes de direção. Mais tarde, esta unidade passou a integrar a fábrica de Porriño, de produção de armaduras em magnésio, e a de Tunes, capital da Tunísia, que produz forrado de volantes de direção.Em 2000, o grupo ZF expandiu a atividade em Portugal e abriu uma fábrica em Ponte de Lima para a produção de sacos airbag, tendo, quatro anos mais tarde, inaugurado uma segunda unidade no mesmo concelho para a montagem de módulos airbag.O grupo conta ainda com unidades de investigação e desenvolvimento (I&D) em Ponte de Lima e Vila Nova de Cerveira e tem ainda presença em Sacavém e São Domingos de Rana através da ZF Services Portugal, que agrega todas as atividades de pós-venda no mercado português.