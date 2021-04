Ancor fica com vendas a menos e fábrica a mais

O aumento das infeções obrigou a fechar as lojas e os restaurantes. O teletrabalho deixou os escritórios vazios ou a meio gás. Os estudantes trocaram as salas de aula pelo ensino à distância. Todos estes setores foram afetados pela covid-19. A Ancor, que fabrica artigos de papelaria para o pequeno comércio, segmento “office” e área escolar, acabou por ser “severamente afetada” pelos três efeitos do confinamento.

Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios;

...