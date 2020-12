Apifarma acredita que Portugal pode ter papel na produção da vacina contra covid-19

Leia Também Covid-19: Vacinação será feita prioritariamente por cerca de 40 mil enfermeiros do SNS

A Apifarma também acredita que Portugal pode vir a ter um papel numa das etapas de produção da vacina contra a covid-19.João Almeida Lopes, presidente da Associação Portuguesa da Indústria Farmacêutica, diz, em entrevista ao Negócios e Antena 1, acreditar que "há algumas coisas que podem ser desenvolvidas aqui".Até pode ser a própria vacina, admite. Até porque, concretiza, "várias empresas portuguesas foram contactadas e tiveram contactos com multinacionais no sentido de ver se era possível fazer alguma coisa em Portugal, fazer algumas etapas".O Governo português também se tem empenhado em contactos para trazer alguma parte do processo para Portugal.