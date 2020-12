Privados podem entrar na segunda fase de vacinação para a covid-19

A ministra da Saúde falou esta quinta-feira, 3 de dezembro, de "um dia importante" para Portugal, que, à semelhança do que já acontecia noutros países, passa a contar com um plano para a distribuição e administração de vacinas para a covid-19. As seis já garantidas pelos contratos assinados a nível europeu são "um amplo portefólio daquilo que poderão ser as várias escolhas e as melhores opções terapêuticas".



As primeiras vacinas, destinadas aos grupos prioritários, vão ser disponibilizadas em "vários pontos do SNS". Numa segunda fase, acrescentou Marta Temido, a administração destas doses a uma franja mais ampla da população pode ser "eventualmente extensível a outros pontos do sistema, com uma logística segura e registos que permitam a todo o momento monitorizar o processo".





Em entrevista ao Negócios, o presidente da associação de distribuidores farmacêuticos, Nuno Cardoso, já tinha alertado que "as farmácias são fundamentais para assegurar vacinação em massa" . Lamentando ter ficado de fora da discussão deste plano de vacinação, assegurou que os operadores nacionais têm conhecimento, soluções logísticas e capacidade instalada para participarem nesta operação.Apesar da aprovação iminente das primeiras vacinas, que têm características diferentes e já estão a ser avaliadas pela Agência Europeia de Medicamentos (EMA) –, só no próximo inverno deverá ser retomada alguma normalidade pré-covid. Para já, a duração da imunidade e a eficácia nos vários grupos são as maiores incertezas, segundo os especialistas ouvidos pelo Negócios, que aconselham a salvar o Natal… de 2021 A "task-force" criada pelo Governo para definir o plano de vacinação para a covid-19, que está a ser apresentado esta tarde, tem um núcleo de coordenação liderado pelo ex-secretário de Estado da Saúde, Francisco Ramos, e que inclui ainda elementos da Direção-Geral da Saúde, do Infarmed e dos Ministérios da Defesa e da Administração Interna, contando com o apoio técnicos de diversas estruturas.Da lista de entidades que prestam esse apoio técnico fazem parte o Estado-Maior-General das Forças Armadas, a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, a Administração Central do Sistema de Saúde (ACSS), o Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge, os Serviços Partilhados do Ministério da Saúde (SPMS) e o Serviço de Utilização Comum dos Hospitais (SUCH).O Estado português arrisca pagar bem mais de 200 milhões de euros pelas vacinas para a covid-19, a confirmar-se a aprovação por parte da EMA das seis vacinas diferentes já negociadas pela Comissão Europeia. E ao custo relativo à aquisição das vacinas será preciso somar as despesas relativas ao transporte, armazenamento e distribuição da vacina, que será administrada de forma gratuita ao longo de 2021.Segundo cálculos do Negócios, com base nos contratos celebrados pelo bloco comunitário e que garantem a Portugal 2,3% do volume total – Costa já garantiu que fez "a encomenda máxima de cada lote a que temos direito" –, o país pode receber quase 30 milhões de doses. Ponderados os preços unitários, que variam entre os 2,5 euros da AstraZeneca/Oxford e os 21 euros da Moderna –, a despesa ficaria próxima dos 300 milhões de euros, acima dos 200 milhões admitidos pela ministra da Saúde.