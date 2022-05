ArcelorMittal notifica Concorrência da compra de fábrica da Voestalpine

Em aviso publicado na sua página de internet, o regulador da concorrência informa ter recebido a notificação na sexta-feira e aguarda o envio de observações sobre a operação de concentração no prazo de 10 dias úteis contados da publicação do aviso.A operação de concentração notificada à AdC consiste na aquisição pela ArcelorMittal do controlo exclusivo da Voestalpine Texas Holding LLC (VATH).A ArcelorMittal é uma empresa dedicada ao aço e mineração, produzindo produtos semiacabados como placas, blocos e bilhetes, produtos acabados como chapas, bobinas, calhas e produtos de arame e tubos.A VATH, empresa adquirida pela ArcelorMittal, comercializa em Portugal briquetes de ferro quente utilizados na indústria do aço.