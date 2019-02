Barbot ganhou à Diera em tribunal e agora comprou-a

Depois de ter processado a Diera em 2015 por romper à última hora o acordo de compra e venda da empresa, tendo sido condenada a pagar-lhe uma indemnização de 50 mil euros, a Barbot adquiriu a fabricante de Matosinhos por 2,3 milhões de euros.

Com a compra da Diera, Carlos Barbot, que lidera a terceira maior empresa do setor nacional de tintas, reforçou a sua paleta de produtos com argamassas de colagem.