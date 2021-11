Bicicletas portuguesas aceleram apesar da travagem nos componentes

As fábricas portuguesas de produção de bicicletas vão aumentar este ano em 30% as vendas para o exterior, apesar da falta de componentes como mudanças, selins ou travões que vêm da Ásia, alguns com prazos de entrega superiores a dois anos.

