O objetivo da gigante tecnológica alemã, com presença em Portugal desde 1911, é atingir um valor de cinco mil milhões de euros em vendas relacionadas com a cadeia de valor do hidrogénio até 2030.

Bosch investe 2,5 mil milhões em hidrogénio









