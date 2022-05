Bosch pretende contratar mais 1.000 pessoas para Braga até final de 2023

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Com um efetivo em Portugal da ordem das seis mil pessoas, distribuídas pelas fábricas de Braga, Ovar e Aveiro, a que acresce um centro de serviços em Lisboa, o recrutamento da Bosch "é contínuo" no nosso país.

"Prevemos contratar mais 800 a 1.000 pessoas para Braga até ao final do próximo ano", revelou Carlos Ribas, representante do grupo alemão em Portugal, na apresentação de contas da operação lusa, esta terça-feira, 17 de maio, no Porto.

Leia Também Bosch vai investir 100 milhões e contratar mais 350 engenheiros em Portugal este ano

Acresce, por exemplo, a criação de "mais 300 empregos, entre 2023 e 2024, na fábrica de Aveiro", à boleia da nova linha de produção de bombas de calor que será instalada nesta unidade produtiva, e mais cerca de 50 na de Ovar até ao final deste ano.

Em termos de investimento, o grupo germânico prevê aplicar mais cerca de 100 milhões de euros este ano em Portugal.

Já em matéria de I&D, área em que tem cerca de 900 engenheiros, a Bosch Portugal mantém o pé no acelerador: "Uma aposta que se materializa nas mais de 350 vagas que temos disponíveis para os centros de desenvolvimento nas várias unidades da Bosch no país e que iremos preencher no ano atual", garantiu Carlos Ribas.

A Bosch fechou o exercício de 2021 com vendas no valor de 1,7 mil milhões de euros em Portugal, "incluindo vendas de empresas não consolidadas e serviços internos a empresas parceiras", o que representou um crescimento de cerca de 5% em relação ao ano anterior.

"No mercado local, a Bosch registou vendas consolidadas de 346 milhões de euros, 14% acima do nível de 2020", destaca a sexta maior exportadora portuguesa, que gerou 97% das suas receitas em mais de 50 mercados externos.

"Vindos de dois anos com as incertezas causadas pela pandemia e os constrangimentos da situação da escassez dos semicondutores, conseguimos um desempenho global positivo, recuperando para os níveis pré-pandemia", enfatizou o representante do grupo Bosch em Portugal.