O lucro líquido da Corticeira Amorim deverá escalar 9% para os 36,2 milhões de euros no primeiro semestre deste ano, em termos homólogos, de acordo com a previsão dos analistas do CaixaBank BPI, que apontam ainda para subidas nas receitas e no EBITDA. A empresa apresenta números nesta terça-feira, dia 3 de agosto, depois do fecho de sessão."Muitas empresas expostas à indústria das bebidas tem vindo a referir uma forte ...