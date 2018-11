China absorve 20% da produção da única cervejeira 100% portuguesa

O presidente da Empresa de Cervejas da Madeira (ECM) revelou à agência Lusa que a companhia exporta actualmente para a China 20% da sua produção, no valor de 4,5 milhões de euros.

Miguel de Sousa explicou que, das empresas nacionais que produzem cerveja, a ECM é a única com capitais 100% portugueses.

"As fábricas do continente não são portuguesas. São empresas detidas por cervejeiras mundiais, 'globetrotters', que hoje mandam no mundo da cerveja e que também têm essas empresas, essas marcas, como suas, ainda que, numa delas, haja uma participação portuguesa", disse.

Desta forma, Miguel de Sousa assegura que lidera "uma cervejeira 100% portuguesa", acrescentando que "a dos Açores é muito pequena e é detida por um português, mas residente nos Estados Unidos, e a outra é espanhola".

Fundada em 1872, a ECM está a quatro anos de completar 150 anos de actividade na Região Autónoma da Madeira e é vista como uma das maiores indústrias da região.

A actual administração já procurou outros mercados, tendo já atuado em Angola e mantendo uma relação com o "mercado da saudade", mas o negócio da China aconteceu por mero acaso.

"Foi um chinês que veio a Portugal para comprar e encomendar outros produtos que tinha interesse em comercializar tão longe e que, no continente, deu com a Coral e veio contactar-nos. A partir daí, foi estabelecer canais comerciais", explicou.

O administrador assegurou que, "neste momento, [a ECM] faz algo que era inimaginável que acontecesse, e até custa a crer a muita gente, que a empresa hoje venda 20% da sua produção na China".

Este negócio representou, em 2017, 4,5 milhões de euros para praticamente cinco milhões de litros exportados, crendo o administrador que, este ano, esses valores possam ainda subir.

A ECM trabalha, além das marcas próprias, com um total de 120 referências.

Comemorações dos 600 anos da descoberta da Madeira com edição especial

A ECM aliou-se às comemorações dos 600 anos da descoberta do arquipélago criando para o efeito a edição limitada de uma cerveja que evoca o achamento das ilhas.

Numa altura em que o principal produto comercializado pela ECM faz 50 anos de existência no mercado regional, a Coral, a empresa decidiu associar-se às comemorações dos 600 anos do achamento do arquipélago criando uma edição especial da cerveja.

"Acho que é uma data que deve ser comemorada e, dentro dessas comemorações, fizemos uma cerveja. Uma cerveja que é melhor no sentido de que é puro malte", disse à Lusa o presidente do conselho de administração, Miguel de Sousa.

O responsável referiu que, apesar de ser uma edição limitada, a ECM não sabe se o tipo de cerveja criado irá, ou não, continuar a ser comercializado no futuro.

"Esta é uma cerveja especial que não vai ser comercializada toda a vida e vai ser bebida durante estes dois anos", explicou, ressalvando que, dependendo do sucesso no mercado, possa continuar a ser produzida após 2020, ainda que sob outra marca.

Questionado sobre a aceitação do produto no mercado, Miguel de Sousa reconheceu que o investimento em publicidade acaba por limitar outro tipo de acções que poderiam permitir, também, outra visibilidade.

"É a diferença entre as pequenas empresas e as grandes empresas. Uma grande empresa pode fazer publicidade de um produto que nem sequer vende, ou que mal vende, ou que não tem sucesso, mas vão fazendo publicidade, mas uma pequena empresa não tem grande possibilidade de publicitar de forma a chegar a toda a gente um produto que é para um tempo de comemoração", afirmou.

O que garante é que a edição especial tem "tido a procura que se pensava e, por isso, foi feita uma quantidade limitada", acrescentou o presidente do conselho de administração.

A edição comemorativa tem uma produção de 268 mil garrafas, de 33cl, aproximadamente o mesmo número de habitantes do arquipélago da Madeira.

De acordo com a informação da ECM, a imagem de rótulo criada, em azul, transmite "a força e a garra do povo português, sendo a cruz da Ordem de Cristo o elemento característico desta edição limitada.