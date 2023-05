Cimpor assegura contrato a 30 anos para exploração de jazida em Cabo Verde

O acordo com o Estado concede à Cimpor um direito de exploração com duração de 30 anos, com uma capacidade que pode chegar aos mais 4 milhões de toneladas de pozolanas. Desde 2019, a Cimpor já investiu sete milhões de euros em Cabo Verde. O CEO abre a porta à expansão internacional.

Cimpor assegura contrato a 30 anos para exploração de jazida em Cabo Verde









Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site do Negócios, efectue o seu registo gratuito.

Enviar o artigo: Cimpor assegura contrato a 30 anos para exploração de jazida em Cabo Verde O meu email O meu nome Comentários Destinatários: (para vários endereços usar ; e espaço) Enviar