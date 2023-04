Sindicatos anunciam acordo para "maior aumento salarial dos últimos anos" na Cimpor

A Federação Portuguesa dos Sindicatos da Construção, Cerâmica e Vidro (FEVICCOM) anunciou, esta quinta-feira, ter sido fechado "o maior aumento salarial dos últimos anos" na Cimpor.



Em comunicado, enviado às redações, a FEVICCOM indica que os plenários de trabalhadores a mandataram para assinar a revisão salarial do Acordo de Empresa (AE Cimpor) para este ano na quarta-feira, a qual consagra um primeiro aumento intercalar de 4% acrescido de mais 4% com aumentos mínimos sobre os salários praticados de 90 euros no primeiro semestre e de 110 euros no segundo, para além de 8% nas cláusulas pecuniárias.





Leia Também Antiga dona da Cimpor põe ações de 118 milhões contra o Estado

Assim, na variação entre a última tabela de 2022 e a tabela a publicar em 2023, o aumento salarial mensal no nível intermédio (Nível 8) será de 142 euros no primeiro semestre e 162 euros no segundo, evoluindo dos 1.308 euros para os 1.470 euros, o que traduz uma subida de 12,4%. A subida salarial mais baixa (Nível 1) será de 126 euros e a mais elevada (Nível 15) de 292 euros.Em simultâneo, vão ser revistos em alta os montantes de vários subsídios. Os de refeição, o prevenção ou o de trabalhador-estudante vão aumentar 8%, enquanto o de transporte terá um incremento mensal de 5 euros, ou seja, mais 11,6%. Já os subsídios de turno crescem 12,2% na laboração contínua, fixando-se nos 457,50 euros, detalhou a FEVICCOM.As atualizações serão processadas em abril, com retroativos a 1 de janeiro de 2023.