Corticeira Amorim aumenta lucro semestral em 20% para 48 milhões

A Corticeira Amorim fechou a primeira metade do ano com lucros de 48 milhões de euros, um valor que supera em 20,6% os números de um ano atrás, informou esta terça-feira a empresa em comunicado. Excluindo a consolidação do Grupo SACI os lucros aumentaram 14%, para 45 milhões de euros, assinala.



As vendas ascenderam a 546 milhões de euros, o que traduz uma subida homóloga de 25,9%, tendo a consolidação feita a partir de 1 de janeiro deste ano, contribuído "significativamente". Excluindo esse efeito, as vendas teriam aumentado 12,7%.





A Corticeira destaca que o contributo do Grupo SACI se traduz em 57 milhões de euros em vendas e em três milhões de euros nos lucros.A empresa indica ainda que o EBITDA cresceu 27,3%, para 98 milhões de euros, sendo que sem contabilizar a SACI a subida teria sido mais modesta: 12,7%.A Corticeira aponta que "as pressões inflacionistas, particularmente na energia, matérias-primas e transportes, tenham continuado a penalizar os resultados", mas esse efeito foi atenuado pelos maiores níveis de atividade e pela "melhoria do mix de produto".Ainda assim, notaram-se "alguns sinais de abrandamento no segundo trimestre".