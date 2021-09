DST e Sing têm de melhorar propostas para Efacec

A privatização da Efacec vai avançar para uma terceira fase de negociações, anunciou hoje o Governo, depois da reunião do Conselho de Ministros.Segundo o comunicado, "foi aprovada a resolução que, sob proposta da Parpública, estabelece a realização de uma terceira fase de negociações do processo de alienação das ações da Efacec Power Solutions, com vista à apresentação de propostas vinculativas melhoradas e finais".Tal como o Eco já tinha avançado haverá, então, uma terceira fase para que DST e Sing (ligada à Sodecia) possam melhorar as suas propostas. Estas são as duas únicas candidatas a ficar com os 71,73% das ações nacionalizadas da Efacec.