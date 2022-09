Efacec em falência técnica e com prejuízo de 55 milhões

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Um prejuízo consolidado de 55 milhões de euros no primeiro semestre de 2022 terá empurrado o capital da Efaec para os 54 milhões de euros negativos, colocando a empresa em falência técnica no final de junho. A notícia é avançada esta quarta-feira pelo Eco.



Segundo o relatório de contas dos primeiros seis meses do ano da empresa, ao qual o jornal teve acesso, a atividade operacional da Efacec degradou-se "de forma acelerada" neste período. Em primeiro lugar, as vendas ficaram pelos 80 milhões e euros, menos 53 milhões desde que no período homólogo.





Além disso, o resultado operacional no primeiro semestre do ano foi negativo, em 52,9 milhões de euros, quando em junho de 2021 a Efacec tinha registado um prejuízo operacional de cerca de nove milhões; e a dívida (corrente e não corrente) já ultrapassa os 220 milhões, além de passivo relativo a fornecedores, da ordem dos 83 milhões.



A empresa está num processo de reprivatização desde julho de 2020, quando o Governo nacionalizou 71,73% da companhia industrial. Entre a venda à construtora DST, a necessidade de intervenção do Banco de Fomento e autorizações da Comissão Europeia por cumprir, a Efacec encontra-se numa corrida "contra o tempo", relata o Eco.