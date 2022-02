DST com “esperança” de que venda da Efacec avance

Governo aprova esta quinta-feira proposta de venda dos 71% da Efacec à bracarense DST. Processo só deverá ficar fechado no final de junho e obriga à comunicação a Bruxelas no âmbito do regime de auxílios de Estado. Banca ainda tem dúvidas.

DST com “esperança” de que venda da Efacec avance









