Espanhóis vendem a espanhóis fábrica portuguesa comprada aos irmãos Martins

Foi há precisamente dois anos, em março de 2019, que os irmãos Carlos e Jorge Martins, sócios fundadores e maiores acionistas da Martifer, venderam a Nutre - Indústrias Alimentares, que produz bebidas vegetais numa fábrica em Vagos, que contava, nessa altura, com um efetivo de cerca de 70 pessoas.

Inaugurada em abril de 2015, num investimento de 14 milhões de euros, a empresa era detida em 80% pelo empresário paquistanês Arif Naqvi, cuja "private equity" acabou na falência.

A Nutre acabou por ser vendida a um fundo espanhol chamado Stator, que mudou o nome da empresa para White and Green Natural.

A fábrica de Vagos continuou focada no desenvolvimento, produção e distribuição de bebidas à base de plantas (soja, arroz, aveia, amêndoa, coco, noz, quinoa), cremes culinários e iogurtes vegetais, à base de soja, sob a marca própria Shoyce e sob a marca da distribuição.

Entretanto, esta terça-feira, 16 de março, um anúncio da Autoridade da Concorrência (AdC) dá conta da notificação da operação do "controlo exclusivo da empresa White and Green - Indústria Alimentares, SGPS, mediante a aquisição da maioria do seu capital social" pela SFI Gestión de Participaciones Minoritarias, que integra o grupo espanhol AMC.

Sediado em Múrcia, o AMC Group é uma empresa familiar liderada pela terceira geração, apresentando-se como a terceira maior empresa alimentar espanhola em vendas internacionais, estando presente em mais de 50 países.

O grupo AMC opera na produção e distribuição frutícola e de bebidas naturais à base de frutas e verduras. Em Portugal, está presente através da sua subsidiária AMC Natural Drinks, no fornecimento à distribuição alimentais retalhistas de sumos e néctares de fruta, limonadas e refrescos, gaspachos e "smoothies", sob a marca do distribuidor.

Antes da chegada da pandemia de covid-19 a Portugal, White na Green Natural, de Vagos, faturava perto de nove milhões de euros e tinha 125 trabalhadores.