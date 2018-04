Eurostyle amplia fábrica e cria 250 empregos em Viana

A multinacional francesa do sector automóvel está a concluir o projecto de ampliação da sua fábrica de Viana do Castelo, que permitirá a duplicação da capacidade de produção, passando a facturar cerca de 50 milhões de euros, e criar 250 postos de trabalho.

"A conclusão está prevista para Abril", revelou a Garcia, Garcia, responsável pela ampliação da fábrica da Eurosytle Systems em Viana do Castelo, um ano depois de ter concluído a construção da unidade da multinacional francesa no Parque Empresarial de Lanheses, na capital do Alto Minho.

Uma ampliação que irá permitir à Eurostyle "duplicar a sua capacidade de produção e de logística, criando 250 postos de trabalho directos", avança a construtora vimaranense.

Em Junho do ano passado, aquando da apresentação do projecto de expansão desta unidade, o director da empresa explicou que, "inicialmente, a multinacional previa apenas duas fases para o empreendimento instalado na zona industrial de Lanheses, num investimento de 18 milhões de euros", mas que, "com a confiança depositada num novo projecto para painéis de porta para automóveis, surge uma terceira fase, permitindo aumentar o investimento para 26,5 milhões de euros".

Na altura, o mesmo responsável tinha adiantado que, dentro do grupo francês, a fábrica de Viana do Castelo vai te o maior volume de facturação, 50 milhões de euros, 14% do volume de negócios".

A primeira fase do empreendimento industrial, que produz essencialmente peças injectadas de plástico para componentes da indústria automóvel, começou por empregar 35 pessoas, tendo iniciado o ano em curso com mais de uma centena.

Ampliada em 12,7 mil metros quadrados, a unidade passa a totalizar uma área produtiva e de armazenagem de 18,8 mil metros quadrados.

Pertencente ao Grupo GMD, a Eurostyle é a Divisão de Sistemas Plásticos, sendo a sua produção destinada aos mercados nacional e internacional, entrando directamente na cadeia de valor de gigantes como a Citroën, Opel, Nisssan, Renault, Audi, Volkswagen, entre outras.





Criado em 1986, o grupo está hoje espalhado por vários países, desde França, Eslováquia, Rússia, Marrocos e Portugal, e emprega mais de 1.500 pessoas, distribuídas por 11 unidades de produção e quatro centros técnicos.