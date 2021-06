Fábrica de Paredes já tem "trono" para Fernando Santos

Mesmo que não leve de novo a seleção nacional à vitória no Euro 2020, Fernando Santos já sabe que no regresso a Portugal vai ter uma espécie de "trono" para descansar das emoções do campeonato da Europa de futebol, que termina a 11 de julho no estádio de Wembley, em Londres.

A Antarte, liderada pelo casal Zita e Mário Rocha, desenhou e produziu um cadeirão personalizado para o selecionador nacional, que, segundo a empresa de mobiliário de Paredes, deu a "aprovação" e terá até acompanhado o processo de fabrico manual deste modelo com as cores da bandeira portuguesa.

Fundada no ano 2000 como um negócio dedicado às antiguidades e à arte, nomeadamente ao restauro de peças antigas, a Antarte tem fábrica em Paredes e emprega mais de 200 pessoas. Fatura à volta de seis milhões de euros por ano, exportando cerca de um terço da produção total.

Em maio, a empresa nortenha abriu mais duas lojas em Portugal - em Guimarães e em Sintra –, passando a deter 12 unidades espalhadas pelo país. À rede de retalho em solo nacional, soma ainda lojas próprias na África do Sul, Angola, Gana, Marrocos, São Tomé e Príncipe e na Costa do Marfim.

Este não é o primeiro cadeirão personalizado que produz para figuras nacionais e internacionais. Em 2008, a marca alcançou projeção internacional com o exemplar entregue ao Papa Bento XVI, de visita a Portugal; volvidos quatro anos, personalizou assentos para o então Presidente da República, Aníbal Cavaco Silva, e para José Mourinho, que treinava o Real Madrid.