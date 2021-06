Fábricas sacrificam margem com subida das matérias-primas

Do setor têxtil e do vestuário à fileira do mobiliário, passando pela metalurgia e metalomecânica, as indústrias portuguesas relatam ao Negócios que não estão a conseguir refletir o aumento transversal e acentuado dos custos das matérias-primas nos preços cobrados aos clientes. As pequenas e médias empresas já estão a sofrer os efeitos da escassez no abastecimento, desde o chão de fábrica até à folha de Excel.

Fábricas sacrificam margem com subida das matérias-primas









Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site do Negócios, efectue o seu registo gratuito.