Maroco: Paços de Ferreira ganha estofo a inativar vírus de tecidos

Capital do Móvel, anos 1980. Marçal Rodrigues da Costa decide começar um negócio de comercialização de materiais para estofos – desde tecidos e espumas até aos mecanismos internos dos sofás –, que em 2001, no virar do milénio, acaba por passar para as mãos dos filhos Miguel e Pedro. Rebatizar a empresa com as letras iniciais do nome do fundador – Maroco – foi uma das primeiras decisões. Outra foi que não podiam estar apenas dedicados à compra e venda destes artigos e precisavam de apostar na inovação para contrariar a "tendência a morrer" nesta atividade. Uma reinvenção que chegou em várias etapas até 2021."Começámos por entrar num caminho de produção, ao transformar determinados produtos para gerar algum valor. Hoje em dia, as cadeias de distribuição são cada vez mais curtas e os distribuidores e armazenistas, como nós, têm tendência a perder espaço. Tivemos a necessidade de entrar por novas áreas para ter um valor acrescentado", recorda o atual CEO, Miguel Costa. Os forros dos caixões, a pequena espuma colocada na ponta das mangueiras da gasolina ou a que acompanha os estojos dos relógios foram alguns dos produtos que começaram a fabricar há cerca de seis anos em Paços de Ferreira.

Dois anos depois, em parceria com o centro tecnológico da indústria têxtil (Citeve) e o CeNTI - Centro de Nanotecnologia e Materiais Técnicos, Funcionais e Inteligentes, entra nos tecidos técnicos. O tratamento antifogo para os sofás e outro para que, por exemplo, os sintéticos das esteiras colocadas junto às piscinas não aqueçam ao sol, foram os principais resultados. Um sucesso que, em janeiro de 2017, levou a Maroco, em conjunto com os mesmos centros de investigação, a entrar como parceiro industrial num projeto europeu (Horizonte 2020) liderado pela Faculdade de Medicina da Catalunha com o objetivo de desenvolver tratamentos, através de nanotecnologias, para aplicar em tecidos e em membranas de filtros de água para combater bactérias multirresistentes.Os resultados chegaram no final do verão passado, ao comprovarem que este novo tratamento conseguia evitar a propagação de dois dos tipos de vírus que mais infeções causam atualmente nos hospitais e que obrigam muitas vezes a encerrar os blocos operatórios: o E.coli e o Staphylococcus aureus. Alguns hospitais portugueses já estão a enviar os lençóis para o Vale do Sousa e também na sequência de uma reunião com o presidente do SUCH, organização tutelada pelos Ministérios da Saúde e das Finanças e dedicada à oferta de serviços partilhados em saúde, está agora em estudo a adaptação desta solução para impregnar as roupas usadas pelos profissionais de saúde, mantendo as propriedades antivíricas e antibacterianas após centenas de utilizações. No setor privado, já fizeram testes com a TMG Automotive. Miguel Costa fala em "oportunidades brutais". Outra é um ambicioso projeto da União Europeia para criar bebedouros públicos em África, estando a empresa portuguesa a fazer os tratamentos para os filtros de água com um cliente italiano.