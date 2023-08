Indústria agroalimentar e de bebidas aumenta exportações em 10%, mas mantém-se "vigilante"

Leia Também Indústria agroalimentar quer aumentar exportações em 40% até 2025

As exportações da indústria transformadora alimentar e de bebidas aumentaram 9,43% nos primeiros seis meses do ano para 3.646 milhões de euros, mas o setor "mantém-se vigilante".Em comunicado, enviado esta sexta-feira às redações, o presidente da Federação das Indústrias Portuguesas Agroalimentares (FIPA) assinala que o crescimento das vendas ao exterior "demonstra a capacidade do setor, a sua resiliência e o apreço que alguns dos mercados têm pelos produtos agroalimentares nacionais", considerando que se se vivem tempos "extremamente desafiantes"."Devemos estar atentos aos sinais que temos neste momento de uma recessão na Europa e a esta preocupante inflação, que tem um impacto profundo na vida das empresas", reforça Jorge Henriques, apontando que há "alterações profundas também no perfil do consumidor" e até mesmo "retração nalguns segmentos".O mercado espanhol figura como o país de referência dentro da União Europeia, valendo 1.324 milhões das exportações nacionais de produtos alimentares e bebidas, seguido de França, com 342,89 milhões de euros.O Brasil (251,53 milhões) e o Reino Unido (190,96 milhões) foram os países com crescimentos mais significativos de, respetivamente, 26,3% e 25,7%, realça a FIPA, com base nos dados publicados pelo Instituto Nacional de Estatística (INE). Em contraciclo, as vendas para Itália e Estados Unidos abrandaram 22,8% e 19,3% respetivamente.