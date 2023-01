Visabeira compra empresa de iluminação LED da EDP e de ex-vice do Benfica

A Constructel Visabeira, uma "joint-venture" do Goldman Sachs com a Visabeira, chegou a acordo para a compra da Arquiled, empresa especializada no fabrico e desenvolvimento de soluções de iluminação LED, segundo uma notificação remetida à Autoridade da Concorrência (AdC) e publicada esta sexta-feira na imprensa.A Constructel Visabeira tem vindo a realizar diversas aquisições após a entrada do Goldman Sachs no capital.A Arquiled, que possui uma fábrica no concelho alentejano de Mora, conta como acionistas a EDP Ventures, a C2 Capital Partners, de Nuno Gaioso Ribeiro, antigo vice-presidente do Benfica, e a Climar Lighting, com sede em Águeda. A Arquiled faturou cerca de 11 milhões de euros em 2021.