Alemã Grohe emprega 900 pessoas e instala 2.268 painéis fotovoltaicos em Albergaria-a-Velha

Às portas de comemorar as “bodas de prata” em Portugal, a fabricante de torneiras e outros artigos sanitários do grupo alemão recebe amanhã o ministro do Ambiente para a inauguração de um empreendimento que vai produzir cerca de 8% das suas necessidades energéticas.

Alemã Grohe emprega 900 pessoas e instala 2.268 painéis fotovoltaicos em Albergaria-a-Velha









