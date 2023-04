Grupo CUF mantém lucros de 34 milhões

O Grupo CUF obteve lucros consolidados de 34,5 milhões de euros no ano passado, ligeiramente abaixo dos 34,7 milhões registados no ano anterior, informou a empresa em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM). Para este valor, "aproximadamente 29,1%" decorre do segmento de Infraestruturas.O EBIT (resultado operacional) consolidado, que atingiu os 57,5 milhões de euros no ano passado, representa "um aumento na ordem dos 16% face aos exercícios de 2021 e 2019, o que se reflete numa margem de EBIT de 9%", acrescenta o grupo.Já os rendimentos operacionais chegaram aos 636 milhões de euros, com aumento de 8,9% face a 2021. Tendo em conta que esse ano teve ainda impactos da covid nos primeiros meses, a CUF compara também com o último exercício do pré-pandemia, concluindo que o crescimento no ano passado foi de 28,4% face a 2019.A contribuir para o resultado esteve a evolução "positiva" dos indicadores assistenciais: os serviços de urgência cresceram 44,9% face a 2021, as consultas subiram 7,4% e as cirurgias 8,3%. E em relação ao pré-pandemia a evolução foi sempre de dois dígitos em qualquer uma destas três categorias – destaque para as consultas, que subiram 16,1% na comparação com 2019.O aumento da oferta, lê-se no comunicado, "assegurou cuidados de saúde a mais de 1,1 milhão de clientes, através de 2,5 milhões de consultas, 1,3 milhões de exames de imagiologia, 45 mil teleconsultas, 58 mil cirurgias e 409 mil episódios de urgência".Quanto ao investimento, ascendeu aos 58,3 milhões de euros. Destaque para a abertura de duas novas unidades - o Hospital CUF Trindade, no Porto, e a Clínica CUF Montijo - e para a conclusão da primeira fase da expansão do Hospital CUF Santarém."A aposta no crescimento da rede irá manter-se em 2023", promete o grupo, "sendo disso exemplo a aquisição do Hospital Internacional dos Açores e a abertura da Clínica CUF Leiria, ambas no primeiro trimestre". A estratégia da empresa passou ainda pela hospitalização domiciliária, expandindo dentro da Área Metropolitana de Lisboa e alargando ao Porto.Para "garantir uma resposta às consequências da inflação e aumentos regulares das taxas de juro", a CUF decidiu dar, no final de 2022, "um prémio ocasional extraordinário, no valor global de 2,3 milhões de euros, a que acresceu um prémio atribuído, a meio do ano, no valor total de 6,4 milhões". Ou seja, uma "atribuição extraordinária de 8,7 milhões" para "reconhecer a importância do esforço e dedicação dos seus colaboradores", pode ler-se no comunicado."Mantendo este propósito, o investimento de valorização efetuado nos vencimentos dos colaboradores CUF corresponde, em 2023, a um crescimento da massa salarial de 8,9%", esclarece a empresa.