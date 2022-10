Haitong fica com a centenária Ach Brito por 1 euro

A mais antiga fabricante de sabonetes e produtos de perfumaria portuguesa, com sede em Vila do Conde e cujo controlo passou da família fundadora para a capital de risco Menlo em 2015, está agora integralmente nas mãos de um fundo do Haitong Bank, numa operação de conversão de suprimentos em capital social.

