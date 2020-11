Humorista produz cerveja Alma Brasileira para atestar sotaque em Portugal

Nasceu na freguesia portuense da Sé, em abril de 1971, foi estudar Matemática e Ciências de Computação para a Universidade do Minho, em Braga, e por aqui ficou. À entrada deste século, e depois de alguns part-times, desde barman até instrutor de aeróbica, trabalhou durante alguém tempo na sua área de formação.

Até que, em 2002 e em pleno Enterro da Gata, as festas académicas da Universidade do Minho, no meio de um concerto que se desenrolava, João Seabra : "Eu gostava de estar ali no palco…"

E tudo mudou.

Pouco depois chegava o convite para participar no programa "Levanta-te e Ri", da SIC, onde participou em quase meia centena de programas. Ganhou fama a expressão "Eu ‘bim’ de Braga", com a qual começava as suas participações.

Desde então, Seabra ganhou nome na "stand up comedy" nacional, tendo também apresentado, entre outras iniciativas, programas no Porto Canal, como o Bolhão Rouge, entre setembro de 2008 e junho de 2012.

E foi precisamente em 2012 que lançou no mercado a Amphora, a primeira da sua PCB - Portuguese Craft Beer, a produtora de cerveja artesanal que tem em Braga.

Um negócio que o mestre cervejeiro João Seabra mantém em tempos de pandemia. E acaba de lançar a Alma Brasileira.

"A nova bebida, uma ‘fruit beer’ que incorpora acerola, um fruto típico do Brasil muito rico em vitamina C, visa conquistar a extensa comunidade brasileira residente em Portugal, que não encontra no nosso país nenhuma das cervejas brasileiras. Nem cervejas portuguesas que incorporem produtos tipicamente brasileiros", enfatiza a PCB, em comunicado.

Recorde-se que os brasileiros representam cerca de um quarto dos 590 mil estrangeiros residentes em Portugal, sendo que Seabra quer, no fundo, pôr "todos os apreciadores de uma ‘fruit beer’ diferente" a beber Alma Brasileira.

A Alma foi criada por João Seabra para evocar a portugalidade através de uma cerveja que integra produtos e sabores de cada região, existindo rótulos da marca das várias regiões do país.

E como nasceu a Alma Brasileira? "Na procura de uma cerveja que representasse a alma do Brasil e dos brasileiros, juntamos a fruta típica acerola a uma cerveja que apenas usa o lúpulo Hull Melon", explica João Seabra.

Além de polpa de acerola, esta "fruit beer" tem como ingredientes água, malte de cevada, lúpulos e leveduras.

A nova Alma Brasileira custa 3,20 euros por unidade e deve ser bebida a uma temperatura entre 5 e 7 graus centígrados - "e sempre com moderação, dado possuir um teor alcoólico de 7,5%", avisa o humorista.