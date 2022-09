Produção industrial a cair 0,4% em julho, recupera face ao mês anterior

Em Portugal a produção industrial caiu 0,4% em julho face ao mês anterior, depois de em junho a queda ter sido maior (-1,4%), revelam os dados do Instituto Nacional de Estatística, apresentados esta quinta-feira.em junho. "O contributo positivo mais intenso partiu do agrupamento de bens de consumo, e resultou de uma variação mensal de 1,5% (-4,9% no mês precedente)", remata o INE.Em termos homólogos, o Índice de Produção Industrial registou uma variação de 0,1% em Portugal em julho face ao período homólogo, depois de no mês anterior, em junho, ter registado um aumento de 3,9% face a igual mês de 2021.Diz o INE que "esta variação foi particularmente influenciada pelo agrupamento de Energia, sem o qual o índice agregado teve uma variação de 1,6% (7,2% no mês anterior). As indústrias transformadoras, por exemplo, apresentaram um crescimento de 2,1% (6,9% em junho).De acordo com o Índice de Produção Industrial publicado pelo INE, com exceção da energia, todos os grandes agrupamentos industriais apresentaram variações homólogas menos favoráveis do que as observadas no mês anterior.A energia apresentou "o maior contributo para a variação do índice total, -1,4 pontos percentuais, originado por uma taxa de variação de -7,9% (-10,3% no mês anterior)".Os bens intermédios passaram de uma variação homóloga de 6,1%, em junho, para -1,5% em julho, contribuindo com -0,5 pontos percentuais para o índice (+2,1 p.p. no mês passado).Quanto aos bens de investimento e de bens de consumo passaram de variações de, respetivamente, 15,8% e 4,9% em junho, para 4,6% e 3,5% em julho (contributos de 0,6 e 1,2 pontos percentuais).