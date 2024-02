Insolvente Lisgráfica quer perdão de 17 dos 60 milhões que deve

Há vários anos no corredor da falência, a empresa de impressões e artes gráficas tem um novo processo de insolvência em curso, com o plano de recuperação apresentado a prometer pagar as dívidas ao Fisco e à Segurança Social até 150 prestações.

