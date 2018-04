Japonesa Takeda oferece 53 mil milhões pela farmacêutica Shire

Esta é a maior aquisição estrangeira feita por uma empresa japonesa, e como tal tem potencial para alterar a estrutura do mercado farmacêutico: a Takeda poderá competir com empresas como as americanas AbVie e Pfizer.



Especula-se que esta última empresa possa também aventurar-se em novas aquisições, numa altura em que não tem obtido sucesso na venda da respetiva unidade de saúde, com a qual pretendia arrecadar 20 mil milhões de dólares.

A proposta vencedora da Takeda valoriza a Shire em mais 5,71 euros por acção do que aquilo que a empresa japonesa propôs em primeiro lugar, avança o Financial Times Os investidores demonstram cepticismo em bolsa, com a empresa nipónica a desvalorizar 7% na praça de Tóquio depois de ter visto descidas de 9,34% para os 4,398 ienes (33 euros), ainda antes da abertura dos mercados. Já a Shire encontra-se a negociar a 45,7 euros por título, abaixo dos 56 euros em que a Takeda a avalia.O interesse do negócio prende-se com a produção de medicamentos para doenças raras, que permitem arrecadar maiores receitas do que os tratamentos de rotina, explica a Bloomberg.