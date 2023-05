João de Mello entra na administração de associação da indústria química europeia

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

João de Mello, presidente da Bondalti, foi nomeado esta terça-feira para o conselho de administração da European Chemical Industry Council (CEFIC), associação europeia do setor químico com sede em Bruxelas.



Em comunicado, o grupo químico português salienta que a CEFIC, fundada em 1972, conta atualmente com cerca de 650 membros e entidades associadas.



"A associação dá voz às pequenas, médias e grandes empresas desta indústria estabelecidas no continente europeu, que representam cerca de 15% do setor a nível global e empregam cerca de 1,2 milhões de pessoas", acrescenta.





"Para a Bondalti, esta nomeação, ocorrida numa altura em que acaba de expandir a sua atividade para duas outras áreas estratégicas no domínio da sustentabilidade – tratamento de água e energias verdes - representa uma reafirmação da sua relevância enquanto player de referência no espaço europeu", refere ainda na mesma nota.



A empresa realça ainda que "a CEFIC está fortemente empenhada em promover a criação e fornecimento de soluções sustentáveis, seguras e eficientes que concorram para o cumprimento das grandes metas da sustentabilidade (concretamente do Green Deal europeu), decisivo para as futuras gerações e no qual a indústria química tem um papel crucial".

E sublinha que só em 2022, na Europa, este setor investiu 9,4 mil milhões de euros em Investigação e Inovação.