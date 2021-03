Lucros da Altri recuam 65% em 2020, apesar da produção recorde

A Altri registou em 2020 um resultado líquido de quase 35 milhões de euros, o que significa um recuo de 65,3% face aos 100,8 milhões obtidos em 2019.

Em comunicado à CMVM, o grupo salienta que o desempenho financeiro ficou marcado "pela permanente baixa dos preços de pasta de papel nos mercados internacionais", não tendo "o reforço da capacidade de produção sido suficiente para amortecer os impactos dessa baixa de preço e da desvalorização do dólar face ao euro".

No ano passado, o grupo gerou receitas totais de 615,6 milhões de euros, menos 18,3% do que no ano anterior, tendo as receitas associadas às unidades de produção de pasta ascendido a 528,6 milhões de euros, menos 23% do que em 2019.

Por seu lado, as receitas da Greenvolt, unidade de produção de energia renovável a partir de biomassa que vai ter João Manso Neto como CEO, ascenderam a 86,9 milhões de euros, o que se traduz num crescimento de 35% em relação às obtidas em 2019.

Na apresentação dos resultados de 2020, a Altri salienta por outro lado "a procura de uma maior eficiência em termos de custos", que resultou numa descida de 6,7% face ao ano anterior, atingindo 485,3 milhões de euros, destacando a redução de 13,1% verificada nos custos de fornecimentos de serviços externos.

Desta forma, o EBITDA diminuiu 44,1%, para 130,4 milhões de euros no ano passado, "beneficiando de uma melhoria entre o terceiro e o quarto trimestre", frisa.

No comunicado, o grupo adianta que em 2020 conseguiu a sua melhor performance operacional de sempre, com as suas unidades de produção de pasta a conseguirem bater recordes de produção, atingindo 1,102 milhões de toneladas, mais 0,3% face ao ano anterior, com as exportações a somarem 945,3 mil toneladas de pasta, o que correspondeu a um volume de vendas ao exterior de 397,7 milhões de euros.

Segundo refere ainda o grupo, a Europa continuou a ser o mercado mais relevante, absorvendo 59% da produção, seguido do mercado nacional, que garantiu 14%, com a Ásia a representar 9%. Os restantes mercados foram responsáveis pelo consumo de 18%.

No ano de 2020, o grupo realizou investimentos líquidos de 37 milhões de euros, situando-se a sua dívida nominal líquida no final do ano 475,3 milhões de euros, menos 37,7 milhões de euros.

No comunicado de apresentação de contas, o CEO da Altri, José de Pina, salienta que "o ano de 2020 foi muito desafiante para a Altri, tendo em conta o contexto de pandemia" mas também "as condições verificadas nos mercados internacionais, com os preços de pasta papeleira a manterem-se em níveis bastante baixos durante o ano", a que acresceu "a descida do valor do dólar face ao euro", o que teve "impacto nos nossos resultados".

A Altri vai pagar aos acionistas um dividendo de 25 cêntimos por ação, um corte de 17% face à remuneração do ano passado.