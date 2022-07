Lucros da Altri sobem 57% até junho com aumentos do preço da pasta

A Altri registou no primeiro semestre deste ano um resultado líquido, excluindo operações descontinuadas, de 69,6 milhões de euros, um aumento de 56,9% face ao mesmo período de 2021.





Em comunicado à CMVM, a produtora de pasta de papel salienta que "a conjugação da dinâmica da procura com a subida dos preços traduziu-se positivamente nos indicadores financeiros do grupo", ao nível "das receitas, do EBITDA e do resultado líquido", apesar do "ambiente desafiante de inflação de vários custos variáveis, reflexo das disrupções nas cadeias logísticas, mas exacerbadas pela invasão da Ucrânia pela Rússia", frisa.





As receitas totais do grupo aumentaram 41,8% até junho para 521,7 milhões de euros, sendo que só as vendas de pasta de papel cresceram 39,9% para 423,6 milhões.





A produção de fibras celulósicas ficou ligeiramente abaixo do semestre homólogo (-1,5%), o que a Altri explica com a paragem programada da Biotek, tendo os mercados externos absorvido 504,8 toneladas, ou seja, 86% do total.

O EBITDA registou uma subida de 32,7% para 130,8 milhões de euros, com a margem a recuar 1,7 pontos percentuais para 25,1%, o que a empresa justifica com "a inflação dos custos variáveis".



O grupo explica ainda com a operação que resultou na separação do negócio da Greenvolt "parte do aumento da dívida líquida" que ascendia em junho a 356,9 milhões de euros, acima dos 303,3 milhões registados no final do primeiro trimestre.



O investimento líquido da Altri totalizou cerca de 18,8 milhões de euros na primeira metade deste ano, um aumento de 59,3% face ao período homólogo. O rácio dívida líquida/EBITDA fixou-se em 1.4x.



Relativamente ao investimento de 800 milhões que o seu consórcio pretende fazer na Galiza, a Altri diz que "continua a trabalhar no projeto Gama, com o objetivo de anunciar a decisão final de investimento durante o primeiro semestre de 2023".



Em abril o grupo anunciou como potencial localização a zona de Palas de Rei, na província de Lugo, para a construção de uma unidade industrial de raiz com uma capacidade produtiva anual de 200.000 toneladas de pasta solúvel e fibras têxteis sustentáveis, afirmando agora estar "a trabalhar no projeto de impacto ambiental, o projeto de engenharia, viabilidade económica e estrutura de financiamento".



No comunicado de apresentação de resultados, José Soares de Pina, CEO da Altri, salienta o contexto de subidas consecutivas dos preços das fibras, que voltaram a ter lugar em julho, depois de três aumentos seguidos durante o segundo trimestre.



A Altri diz ainda que "a inflação generalizada de custos variáveis tem sido o principal desafio, acrescentando que pretende "agir da melhor forma e tentar encontrar soluções para minimizar o seu efeito".





"O acréscimo de custos devido ao aumento de preço do gás natural, aumento do preço dos químicos assim como um maior nível de importação de madeira tem levado a um acréscimo relevante dos custos de produção por tonelada", refere ainda o grupo.