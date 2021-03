Luso-suíça Movecho tem 211 trabalhadores e vai criar mais 40 empregos

Em 1989, a suíça Echo abria em Nelas uma fábrica de mobiliário de escritório, que viria a ser alvo, uma dúzia de anos mais tarde, de um "management buy out" (empresa adquirida pela própria equipa de gestão), liderada pelo oliveirense Luís Abrantes, que se mantém como CEO da empresa.

A Movecho ampliou, entretanto, o seu espaço de intervenção, especializando-se na produção de equipamentos para espaços comerciais e de serviços e o design de produtos, tendo investido, nos últimos seis anos, mais de 12 milhões de euros na ampliação e modernização das suas instalações.

A faturar cerca de 17 milhões de euros, dos quais mais de metade são exportações, sobretudo para a Europa e os Estados Unidos, a Movecho vai arrancar com um novo ciclo de expansão fabril.

Na passada quarta-feira, dia 24 fevereiro, a Câmara de Nelas "deliberou ceder à Movecho mais um terreno contíguo às suas instalações, com a área de 19.150 metros quadrados, a 0,50 euros o metro quadrado", revela a autarquia, em comunicado.

Uma área que, "juntamente com a agilização dos procedimentos necessários à ligação entre as instalações já existentes através de um arruamento construído anteriormente, vai permitir novos investimentos da empresa, que lhe possibilitarão a criação de mais 40 postos de trabalho e o aumento do seu volume de negócios", realça o município.

"A empresa, que comemora neste ano o seu 30º aniversário, emprega neste momento já 211 colaboradores, tendo investimentos em curso de mais de quatro milhões de euros", garante a Câmara de Nelas.