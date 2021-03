Campanha da AICEP exporta “naturalmente” casa e construção portuguesa

Mobiliário, iluminação, têxteis-lar, cerâmica, cutelaria, loiça metálica, vidros e cristais, rochas ornamentais, cor­tiça, cimento, plástico, tintas e vernizes. A nova campanha internacional da AICEP junta estes e outros setores das fileiras da casa e dos materiais de construção, que valem em conjunto mais de 6.000 milhões de euros e pesam cerca de 10% nas exportações de mercadorias.

Com o mote "Made in Portugal naturally", a ação digital de "venda cruzada" entre estas indústrias, que juntam quase 20 mil empresas e empregam perto de 160 mil pessoas, arranca esta quarta-feira, 24 de março, em simultâneo, nos seis principais mercados clientes destas fileiras - Alemanha, Canadá, Espanha, Estados Unidos da América, França e Reino Unido - e vai decorrer durante o ano de 2021.

Leia Também Pandemia “desmonta” mobiliário português no estrangeiro

A campanha desenvolvida pela agência pública é dirigida aos compradores profissionais, embora os consumidores finais também possam aceder à informação disponibilizada em vários suportes e concentrada num único site. Nessa plataforma podem ainda aceder a um diretório de empresas, "pro­movendo assim o contacto direto com a oferta nacional e potenciando parcerias e negócios internacionais".

Leia Também Luso-suíça Movecho tem 211 trabalhadores e vai criar mais 40 empregos



O "showroom 360º" permite uma visita virtual a uma casa decorada apenas com produtos portugueses. DR

Uma das novidades desta campanha, numa fase em que as feiras e outros eventos internacionais estão suspensos devido à pandemia, é o lançamento de um "showroom 360º". Esta ferramenta permite fazer uma visita virtual a uma casa integralmente decorada com produtos portugueses, está acessível a partir de qualquer parte do mundo e através de um clique nas peças dá acesso a mais detalhes e direciona os potenciais compradores para os sites das empresas produtoras.

Leia Também Laskasas de Paredes “bronzeia” negócio com lojas em Marbella e Punta Cana

Esta campanha tem como missão fo­car, profissionalizar e agregar a oferta portuguesa nas fileiras casa e materiais de construção. Luís Castro Henriques, presidente da AICEP

Leia Também Patrão dos móveis cria serralharia em Paços de Ferreira

Leia Também Portugal atrai tantos investidores como a Dinamarca em 2021

Num vídeo disponibilizado nessa plataforma, o recentemente reconduzido presidente da AICEP , Luís Castro Henriques, sublinha que esta campanha que agrega as duas fileiras "tem como missão fo­car, profissionalizar e agregar a oferta portuguesa, permitindo um reconhecimento imediato do potencial e qualidade do produto, apoiado na imagem de um país criador de tendências, que alia a tradição à inovação".