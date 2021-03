Lusomapei investe 11,5 milhões em nova fábrica em Cantanhede e cria 40 postos de trabalho

A empresa de adesivos e produtos complementares para o assentamento de pavimentos e revestimentos pretende criar uma nova fábrica, com oito mil metros quadrados de área coberta e 17.600 metros quadrados de armazenagem externa.A nova unidade produtiva, orçada em 11,5 milhões de euros, terá como objetivo "aumentar a capacidade de resposta", bem como "garantir maior rapidez na colocação da sua gama de produtos dirigidos à indústria de betão nacional, designadamente plastificantes, super-plastificantes e aceleradores de presa para betão, entre outros tipos de adjuvantes", lê-se em nota de imprensa hoje divulgada.Para isso, a empresa formalizou com Cantanhede a compra de um lote na zona industrial para instalação daquela unidade.A presidente da Câmara, Helena Teodósio, enaltece o "crescente interesse de indústrias" em Cantanhede e salienta a "estratégia da autarquia em investir na expansão das zonas industriais".Segundo a autarca, o município pretende "continuar a intensificar" este caminho, tendo em conta o "reforço da base económica com a atração de investimentos industriais em setores de elevado valor acrescentado", reforçando e alargando o "leque" de oportunidades."Essa é seguramente a melhor forma de ultrapassarmos a crise económica e social originada pela pandemia da covid-19, ou seja, preparando desde já o futuro com condições cada vez mais favoráveis à instalação de empresas, o que estamos a fazer através de uma política de atratividade empresarial bastante competitiva", concluiu.