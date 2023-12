Martifer descarrega suíço Avalon Alegria no Douro

O rio Douro tem mais um navio-hotel e um novo operador. Trata-se do Avalon Alegria, nome da embarcação que vai ser explorada pela Avalon Waterways, empresa de cruzeiros fluviais de origem suíça que opera na Europa, China, sudeste asiático, América do Sul, Índia e Ilhas Galápagos.

Com 80 metros de comprimento e 11,40 metros de boca, o novo navio conta com 51 cabines divididas por dois decks, tendo capacidade para 102 passageiros e 33 tripulantes, tendo partido dos estaleiros navais vianenses da West Sea na passada segunda-feira e entrado no rio Douro, sob o olhar do Porto e de Gaia, esta quarta-feira, 20 de dezembro.

Os preços dos cruzeiros de oito dias do Avalon Alegria começam nos três mil euros.

"Já chegou ao Douro o Avalon Alegria", anuncia a Administração dos Portos do Douro, Leixões e Viana (APDL), em comunicado, realçando que este é "o 12.º navio-hotel de rio construído e entregue pela West Sea", empresa de construção naval detida pelo grupo Martifer.