Martifer ganha contrato de 300 milhões da Marinha Portuguesa

Cinco anos depois de ter construído dois navios patrulha oceânicos para a Marinha Portuguesa, eis que o grupo Martifer acaba de assinar um contrato com o Estado para construir mais meia dúzia, pelo valor de aproximadamente 300 milhões de euros.





Num curtíssimo comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM, esta sexta-feira, 29 de dezembro, a Martifer "informa sobre adjudicação à sociedade WEST SEA – Estaleiros Navais, Unipessoal, Lda., participada detida a 100 % pelo Grupo Martifer, da Construção de seis Navios Patrulha Oceânicos para a Marinha Portuguesa, pelo preço global de €299.760.000,00, s/ IVA".





Única informação adicional: "A entrada em vigor do contrato celebrado entre o Estado Português e a adjudicatária fica dependente do visto do Tribunal de Contas."





Num "tweet" publicado na rede social X, o primeiro-ministro António Costa congratulou-se com a adjudicação deste contrato, considerando que, com a construção dos novos seis navios patrulha oceânicos, "o país dá um passo muito importante no sentido do reforço da capacidade das Forças Armadas para cumprirem as suas missões".





Recorde-se que grupo Martifer, que faturou em 2022 cerca de 70 milhões de euros no negócio da indústria naval, ainda há uma semana firmou um contrato com o grupo japonês Ryobi Holdings Co. para a construção de um navio de cruzeiro de luxo, no valor de 100 milhões de euros, a executar nos próximos três a quatro anos.

O contrato assinado pela sua participada para a indústria naval determina que o navio, com uma capacidade para cerca de 100 a 150 passageiros, "começará a ser construído nos estaleiros navais de Viana do Castelo da West Sea nas próximas semanas", tendo entrega prevista para 2027.

Desde que iniciou atividade nos estaleiros de Viana do Castelo, a 27 de maio de 2014, até ao final do ano passado, a West Sea já realizou um total de 17 construções navais (10 navios cruzeiros de rio, dois navios militares e três navios polares de expedição, uma draga e uma porta de doca), quatro conversões e a reparação de 320 navios.