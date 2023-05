Melhor empresa de pesagem do mundo mora em Braga

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O grupo José Pimenta Marques, que fatura 20 milhões de euros, é constituído por uma dúzia de empresas, entre as quais se destaca a Balanças Marques, maior fabricante e exportador nacional da área da pesagem.

Nos últimos anos, este grupo bracarense ganhou projeção mediática devido sobretudo aos benefícios que atribui aos seus mais de 100 trabalhadores, como a distribuição de dividendos (foram 70 mil euros em 2022 por conta dos lucros obtidos no ano anterior) ou um prémio de natalidade de 500 euros.

Entre as várias regalias para os seus trabalhadores, destacam-se também a dispensa no dia de aniversário, a entrega de kits escolares para os filhos, aulas de ginástica ou a disponibilização de um "plafond" para os próprios funcionários organizarem atividades.

Entretanto, a Balanças Marques voltou este ano a atingir o topo mundial ao ser eleita a melhor empresa de pesagem do mundo entre os fabricantes de equipamentos de pesagem nos "Weighing Review Readers’ Choice Awards", que são promovidos pelo portal "International Weighing Review" e distinguem anualmente os melhores do mundo neste setor através da votação dos profissionais e do público em geral, repetindo o feito já alcançado em 2019 e 2021.

"Alguns dos seus produtos também foram eleitos os melhores do mundo nas suas categorias. Assim, a balança BM5 ARM foi eleita pela quinta vez a melhor Balança Comercial, a báscula de pesar camiões PCM M1500e conquistou pela oitava vez a categoria de melhor Báscula de Pesar Camiões e o ETPOS foi escolhido como o melhor do mundo nas soluções informáticas para pesagem pela quarta vez", revela a empresa, em comunicado.