Empresa bracarense distribui 70 mil euros dos lucros pelos 150 trabalhadores

Em maio de 2019, o grupo José Pimenta Marques cumpria a tradição de anunciar a distribuição de 50 mil euros pelos seus cerca de 100 trabalhadores por conta dos lucros que a empresa tinha obtido em 2018, ano em que faturou 16 milhões de euros.

2 de junho de 2022: após dois anos de crise pandémica, o grupo bracarense retoma a tradição, voltando a distribuir lucros pelo seu efetivo, que é agora constituído por 150 pessoas.

Leia Também Melhor empresa de pesagem do mundo mora em Braga e distribui lucros pelos trabalhadores

"O grupo da empresa Balanças Marques distribuiu 70 mil euros pelos seus colaboradores, devido aos excelentes resultados obtidos em 2021", revela, em comunicado.

Leia Também Minhoto cria principal site mundial da indústria de pesagem

"Voltaram este ano a ser premiados pelo esforço do seu trabalho e pelo seu contributo para os resultados financeiros muito positivos alcançados no ano anterior, apesar da conjuntura económica adversa", enfatiza a empresa.

Assim, "com o salário de maio, cada colaborador recebeu como gratificação uma percentagem do respetivo vencimento, variando o valor em função do resultado da avaliação do desempenho individual de cada um e da sua assiduidade", explica o grupo, que fechou 2021 com uma faturação de 19,5 milhões de euros.

Constituído por doze empresas, entre as quais se destaca a Balanças Marques, maior fabricante e exportador nacional da área da pesagem, possuindo ainda empresas em Espanha, França, Brasil e China, o grupo bracarense afirma que viu as suas empresas "ultrapassarem as inúmeras dificuldades colocadas pela situação pandémica e pelos constantes aumentos nos custos das matérias-primas e dos transportes, alcançando e até melhorando os objetivos delineados para o ano" de 2021.

"Depois de dois anos bastante adversos a nível global, mas em que as nossas empresas e os nossos colaboradores estiveram à altura para ultrapassar todos os obstáculos com que nos deparámos, entendemos que estavam reunidas as condições para retomar este benefício e voltar a distribuir este prémio pelo excelente desempenho geral, sendo acima de tudo o nosso reconhecimento pelo esforço de todos", realça a administração do grupo.

De resto, conclui, "apesar de continuarmos a viver tempos muito difíceis, agravados pela guerra na Ucrânia, queremos também transmitir aos nossos colaboradores a nossa confiança no futuro e na nossa capacidade de, todos juntos, enfrentarmos as dificuldades que nos são apresentadas".

Além da distribuição de dividendos, faz parte da política de benefícios aos trabalhadores do grupo José Pimenta Marques, entre outras regalias, a atribuição de um prémio de nascimento de 500 euros, a dispensa no dia de aniversário, a entrega de "kits" escolares para os filhos, aulas de ginástica, disponibilização diária de água e fruta nos espaços de lazer, "e a disponibilização de um ‘plafond’ para os próprios funcionários organizarem atividades".