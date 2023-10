Metro do Porto sinaliza 2,3 milhões à Efacec

Prestes a ser tomada pelo fundos germânico Mutares, a Efacec tem vindo, nas últimas semanas, a anunciar a celebração de uma série de novos contratos, em Portugal e no estrangeiro.

Duas semanas depois de ter assinado com a francesa RTE um novo contrato, o qual "ultrapassa as dezenas de milhões de euros", a Efacec avança esta segunda-feira, 23 de outubro, que voltou a ser selecionada pela Metro do Porto para o fornecimento de soluções que "contribuem para a fiabilidade e segurança da operação", enfatiza, em comunicado.

Em causa está uma empreitada no valor de quatro milhões de euros, dos quais foram agora contratualizados 2,3 milhões correspondentes à primeira fase do projeto.

"O contrato tem como objeto o fornecimento do sistema de sinalização para o novo Parque de Material e Oficinas (PMO) em construção no âmbito da extensão da linha Amarela até Vila d'Este, em Vila Nova de Gaia".





"Esta nova encomenda reforça a participação da Efacec na expansão da rede do Metro do Porto, atualmente em execução, na qual está já envolvida para a eletrificação da linha Amarela e nova Linha Circular", explica a empresa, detalhando que a solução que vai fornecer para a gestão da circulação em segurança dos veículos dentro do PMO é baseada no sistema de sinalização AEGIS by Efacec.

"Inovadora e desenvolvida integralmente pela empresa, de acordo com os mais elevados níveis de segurança exigíveis em ambientes ferroviários, esta é a única solução do tipo produzida pela indústria portuguesa, o que reforça a inclusão de tecnologia nacional nas infraestruturas de mobilidade do país", afiança a Efacec

"Este contrato reforça a confiança no nosso trabalho e 'know-how' e permite continuar a garantir a elevada qualidade do Metro do Porto, o sistema de transporte público de grande relevância na cidade do Porto, do qual a Efacec é parceira há 20 anos", afirma Ângelo Ramalho, presidente da Efacec.





O setor da mobilidade é uma das principais áreas de atividade da Efacec . Além de participar na extensão da Linha Amarela e nova Linha Circular do Metro do Porto, assim como na conceção, construção e manutenção do Sistema de Mobilidade do Mondego, está atualmente ainda a participar na construção da Linha Sydavnen do Metro de Copenhaga (Dinamarca) e na renovação do Centro de Comando do Metro de Dublin (Irlanda).