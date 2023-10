Efacec ganha “jackpot” em França

Em vésperas de uma determinante assembleia geral de obrigacionistas, que está marcada para 12 de Outubro, para o fecho da operação de compra pela fundo alemão Mutares da empresa que foi nacionalizada pelo Estado, a Efacec acaba de anunciar que celebrou um mega contrato com RTE, no setor dos transformadores de potência, para a modernização e desenvolvimento da rede eléctrica em França.

Sem revelar o valor do negócio com este operador do sistema de transmissão de França, a Efacec garante que "o novo contrato ultrapassa as dezenas de milhões de euros" e que "será executado no âmbito de um contrato programa plurianual, com duração prevista até 2028".

Um contrato que "surge na sequência de uma estreita relação comercial de mais de 10 anos com a RTE" e que inclui o fabrico, fornecimento e instalação de várias dezenas de transformadores de potência, EcoDesign Tier 2, de 100MVA 155kV a 170MVA 235kV, que se destacam "por integrarem soluções complexas do ponto de vista técnico, cumprindo os requisitos de sustentabilidade mais exigentes do mercado, nomeadamente através da utilização de óleos biodegradáveis (mais de 40 por cento de cada equipamento)", realça a Efacec, em comunicado.

Estes transformadores serão fornecidos para a transmissão da rede elétrica francesa.

"A RTE voltou a confiar na Efacec para a modernização da rede elétrica francesa, o que vemos como um reforço positivo da nossa posição como parceiro tecnológico de referência da RTE, fortalecendo uma parceria de longa data baseada no investimento contínuo da Efacec em inovação, tecnologia e satisfação do cliente", sublinha Michael Silva, CCO da empresa portuguesa.

Com este contrato, a companhia (ainda) estatal reforça a sua posição em França, "onde a Efacec conta com mais de 100 milhões de euros em contratos celebrados nos últimos dois anos com as várias ‘utilities’ que operam no mercado francês", contabiliza Michael Silva.

Neste "mercado estratégico europeu", a Efacec totaliza "mais de 8000MVA de transformadores em operação em ‘utilities’ francesas (DSO & TSO), com vários projetos desenvolvidos para o fornecimento de quase 100 transformadores de potência".