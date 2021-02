Mondi estuda compra da rival DS Smith por mais de 6 mil milhões de euros

Viana do Castelo, Leiria, Sintra (Albarraque), Vila do Conde (Guilhabreu), Águeda, Carregal do Sal, Figueira da Foz, Gondomar e Marinha Grande.





O setor das embalagens poderá ser palco de uma aquisição de mais de seis mil milhões de euros. A britânica Mondi estará a estudar a compra da rival e compatriota DS Smith, cujo valor de mercado ronda atualmente os 5,3 mil milhões de libras (6,1 mil milhões de euros), avança esta quarta-feira a Bloomberg.Segundo a agência de informação financeira, que cita fontes próximas da operação, a Mondi está a ponderar o negócio e já discutiu o tema com consultores.A concretizar-se, este será um dos maiores negócios já anunciados este ano no Reino Unido.A DS Smith, que em 2019 comprou a espanhola Europac, conta com várias unidades industriais em Portugal, nomeadamente emA pandemia da covid-19 aumentou as compras online, o que fez crescer a procura para as empresas de embalagens, mas também levou a uma quebra na reciclagem de cartão, o que elevou os custos das empresas do setor.